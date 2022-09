Adversaires du Sénégal : Les Pays-Bas en forme, Qatar et Équateur marquent le pas

Les matchs de la fenêtre septembre se poursuivirent dans les quatre coins du monde. Après avoir battu la Bolivie (2-0), l’équipe nationale du Sénégal a été tenue en échec ce mardi à Vienne par l’Iran (1-1). Devant un adversaire plus fort que la Bolivie, les Lions avec un onze complètement remanié ont éprouvé beaucoup de difficultés face à la formation asiatique.





En dépit d’ouverture du score par Poulikanji contre son camp suite à un centre d’Ismail Jakobs, la bande à Sadio Mané n’a jamais réussi à maitriser son adversaire ratant notamment beaucoup d'occasions par Ismaïla Sarr. C’est logiquement que l’Iran réussit à égaliser par son avant-centre Sardar Azmoun (64ème). Toutefois, on peut dire que le Sénégal a fait deux bonnes prestations dans la mesure où il n’a pas enregistré de défaite avant la Coupe du Monde. Au moment où les Lions disputaient leurs matchs de préparation, leurs adversaires pour le mondial jouaient eux aussi des rencontres pour se préparer pour la Coupe du monde. Favori du groupe A et premiers adversaires du Sénégal à la Coupe du monde, les Pays-Bas affichent la grande forme. Les « Oranjes », coachés par l’expérimenté Louis Van Gaal, ont enchaîné un 15ème match sans défaite (11 victoires et 4 matchs nuls). En effet, après être allée battre la Pologne chez elle (2-0), l’équipe nationale des Pays-Bas a dominé sa grande rivale belge (1-0) dans la finale du groupe A4 de la Ligue des Nations. C’est l’ancien partenaire de Sadio Mané chez les Reds de Liverpool, Virgil Van Dijk, qui a marqué le seul but de la victoire à la 78ème minute.