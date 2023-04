Affaire Galtier : SOS Racisme s'invite dans la polémique

Dans un communiqué, l'association SOS Racisme "demande que toute la lumière soit faite" sur l'affaire Christophe Galtier.





"Pour cela, nous demandons à Julien Fournier de clarifier ses propos. Oui ou non, affirme-t-il que Christophe Galtier ait tenu de tels propos ? Nous demandons également à Ineos et à l’OGC Nice de sortir de leur réserve. Si une alerte faisant état de propos racistes de la part de Christophe Galtier est bien parvenue à la direction d’Ineos et aux supérieurs de Julien Fournier au sein du club, quelle suite la société et le club y ont-ils donnée ? Une enquête a-t-elle eu lieu ? Il est en effet fondamental que les alertes émises en matière de racisme ne finissent pas sous le tapis mais soient pleinement prises en considération afin de les objectiver."