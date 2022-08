Affaire Paul Pogba : Révélations sur la maman du joueur

De révélations en révélations. Le président du Tours Football club a raconté avoir été victime de la famille Pogba en 2018. Il s’agirait de la mère du champion du monde, Yéo Moriba, qui lui aurait demandé de recruter son fils. Une demande que le dirigeant Tourois aurait refusé de satisfaire. Mais c’était sans compter la détermination.



« On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours », a-t-il déclaré à Le Figaro, précisant ensuite que l'argent n'avait jamais été touché par le club, laissant un trou dans les caisses de 80.000 euros. L'homme de 71 ans a déclaré avoir pris connaissance de l'affaire, désignant même Yeo Moriba comme étant la « cheffe de gang », l'ultime décisionnaire.