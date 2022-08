Affaire Pogba: la folle révélation sur Kanté

Paul Pogba ne serait pas le seul international tricolore à devoir composer avec un entourage qui ne lui veut pas que du bien…

Paul Pogba vit des heures difficiles. Et pas seulement en raison de sa blessure au genou qui rend très incertaine sa présence à la Coupe du monde, en novembre prochain. Le milieu de terrain tricolore est également la cible d’une vendetta familiale. Son frère aîné, Mathias Pogba, a publié une série de tweets depuis samedi dans lesquels il annonce de de terribles révélations au sujet du joueur de la Juventus et livre des accusations au vitriol.

Cette séquence ne surprend pas Daniel Riolo. A l’en croire, de nombreux joueurs devraient composer avec des entourages aux intentions douteuses. « Depuis des années, les histoires les plus folles circulent sans qu’il soit possible d’en faire état publiquement », a-t-il ainsi écrit avant d’évoquer les cas de Layvin Kurzawa et Blaise Matuidi ou de rappeler le rôle des amis de jeunesse de Karim Benzema dans l’affaire de la sextape.

« Le phénomène serait considérable », a-t-il renchéri, précisant : « soit le joueur fait entrer ses « vieux amis » dans les deals, soit il paye une protection, des services en tout genre difficile à cerner. » Et à en croire le polémiste de RMC, cet entourage pèserait lourd dans le choix de carrière de certains joueurs. En témoigne le cas de N’Golo Kanté, annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs années. Mais la perspective de revenir en région parisienne, où il a grandi, l’aurait refroidi. « Au moment de me renseigner sur la faisabilité du transfert, à chaque fois « on » m’a dit: « jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92?», a-t-il asséné au sujet du joueur de Chelsea, enterrant définitivement l’idée d’une arrivée de l’ancien Marseillais chez les Rouge et Bleu.