Afrique du Sud: Mort tragique d'un ancien international

Terrible nouvelle en Afrique du Sud. Anele Ngcongca (33 ans), défenseur d'AmaZulu, a disparu dans un tragique accident de la circulation. Cet ancien international sud-africain (53 capes) s'était surtout fait connaître en Belgique, où il a disputé pas moins de 279 matches sous les couleurs du KRC Genk. Le Bafana Bafana, qui avait notamment affronté les Bleus lors du Mondial 2010 au pays, était également passé par la France et par Troyes à l'occasion d'un prêt lors de la sais on 2015/16 (24 matches toutes compétitions confondues). Nos pensées à sa famille et ses proches.