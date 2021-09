[Photos-Vidéo] AfroBasket-2021 : Le Sénégal en demi-finale

Afrobaket Rwanda-2021: Le Sénégal en demi-finale

Secoués, Bousculés, dominés, menés, les Lions ont connu toutes les situations avant de s’imposer face à l’Angola en quarts de finale de l’Afrobasket sur la marque de 79-74. C’est dans la douleur que les hommes de Boniface Ndong se sont qualifiés en demi-finale.





Les Angolais ont mis en difficulté le Sénégal qui n’a jamais été mené au premier quart temps dans cette compétition. Trois tirs primés consécutifs dans les derniers instant de cette partie de la rencontre permettent à l’Angola de remporter cette première partie de la rencontre par 17-22.





Gorgui Sy et ses partenaires se réveillent au début du deuxième quart et reprennent l’avantage. Ils mènent à la pause par 44-33. Mais l’Angola ne se relâche pas et tente de revenir en mettant 22 points contre 17 pour les Lions au troisième quart temps.