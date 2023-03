AG confédération africaine de surf : Le candidat du Sénégal, Oumar Sèye, en pole position pour la présidence

La Fédération sénégalaise de surf a porté la candidature d’Oumar Sèye, vice-président de l’instance dirigeante de la discipline, pour la présidence de la confédération africaine. L’assemblée générale élective est prévue le 23 avril prochain à Dakar. Quinze pays membres vont choisir le successeur du Marocain Mohamed Kadmiri.





Le candidat du Sénégal est bien pour être le nouveau président car plusieurs pays comme le Maroc se sont rangés derrière Oumar Sèye qui était le deuxième vice-président du bureau sortant. Son prétendant potentiel, le Sud-Africain Johny Bakker n’a pas pu déposer sa candidature à temps. Ce qui l’éloigne de la course.





Oumar Sèye espère même un consensus lors de l’AG. ‘’On a plus le droit de rester comme spectateur, nous devons intégrer les instances de décisions. Avec l’aval de la Fédération sénégalaise de surf, j’ai déposé ma candidature à temps. Elle a été acceptée par plusieurs pays parce que nous avons un bon programme. On pourrait même avoir un consensus lors de l’AG’’, lance-t-il lors de sa déclaration de candidature, hier.