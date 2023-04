AG Fédé basket : la liste des candidats dévoilés, Baba Tandian va s’arracher les cheveux

Les candidats pour les élections de l’Assemblée générale (AG) de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) sont connus. Deux noms ont été retenus pour la course pour la présidence de l’instance. Il s’agit, sans surprise, de Me Babacar Ndiaye, le sortant, et Pathé Guèye, qui dirige le Guédiawaye basket academy.



Une mauvaise nouvelle pour Baba Tandian, un des anciens patron du basket sénégalais. Ce dernier contestait la candidature de Me Ndiaye qu’il jugeait illégale, non conforme aux «textes de 2015». Dans une sortie dans la presse, l’homme d’affaires assurait que la candidature de ce dernier ne passera pas.



Le Comité électoral en charge de préparer l’AG de la FSBB a pris son contrepied. Il a intégré Me Babacar Ndiaye dans la liste des candidats éligibles pour prendre sa succession. Celle-ci a été publiée hier à travers un communiqué repris par Le Quotidien.



Le Comité électoral a en même temps dévoilé la liste des candidats pour siéger au Comité directeur fédéral. Ils sont au nombre de 64. Mais cette liste est provisoire.



Elle peut être élargie à huit prétendants dont les dossiers ont été invalidés en attendant une éventuelle régularisation de leur situation dans les 72 heures suivant la publication de la liste du Comité électoral.