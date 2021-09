Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, veut un rendez-vous avec la FIFA

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, veut obtenir de la Fédération internationale des explications sur le projet de Coupe du monde tous les deux ans auquel il est farouchement opposé.



Mardi après-midi, une réunion en visioconférence s'est tenue entre l'état-major de l'UEFA et les Fédérations européennes au sujet d'une Coupe du monde tous les deux ans. À cette occasion, Aleksander Ceferin, le président de l'instance européenne, a sondé l'ensemble des pays du vieux continent sur leur vision du projet controversé de la FIFA.



Ils ont été en général hostiles ou très réservés, mais plusieurs d'entre eux ont voulu avoir des informations plus précises sur les contours de ce qui serait une véritable révolution dans le calendrier international. Le président de l'UEFA a alors indiqué qu'il réclamait un rendez-vous avec la FIFA pour avoir tous les détails de ce projet et ses conséquences. Tout en répétant son hostilité à cette idée.