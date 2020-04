Algérie, Cameroun, Sénégal ... la CAN 2021 reportée ?

Prévue du 9 janvier au 6 février 2021, la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se tenir au Cameroun pourrait elle aussi être reportée en raison de la crise du Covid-19.











Et si l'Algérie conservait son titre pour une année supplémentaire ? Sacrés champions d'Afrique en juillet dernier, les hommes de Djamel Belmadi pourraient ne pas remettre tout de suite leur couronne en jeu, la faute à l'épidémie de coronavirus qui continue de s'étendre à travers le monde. En effet, la Coupe d'Afrique 2021 doit normalement se tenir du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun, mais le report de nombreuses rencontres de qualifications rend la tenue de l'évènement de plus en plus indécise.





Récemment, c'est Victor Montagliani, le vice-président de la FIFA, qui a annoncé que l'ensemble des rencontres internationales prévues en 2021 ont de grandes chances d'être annulées, dont les qualifications pour la CAN. Dans le cas d'un report, le choix de la date se porterait plutôt vers le début d'année 2022 plutôt qu'à l'été 2021, ou se tiendra notamment l'Euro qui a lui déjà été déplacé à cette date.