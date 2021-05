Aliou Cissé, coach des Lions : ''Pourquoi nous avons choisi le Cap-Vert et la Zambie''

Match Amical, Cap-Vert et Zambie

Si certains attendaient des adversaires renommés pour affronter les Sénégal en matches amicaux les 5 et 8 juin prochains, Aliou Cissé et le staff des Lions ont choisi le Cap-Vert et la Zambie pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui démarrent au mois de septembre.





Pour le coach des Lions, le plus important, c’est de revoir leur copie plutôt que de miser sur la qualité de l’adversaire. ‘’Nos deux derniers matches ne se sont pas très bien passés. C’est l’occasion de rectifier le tir pour mieux nous préparer en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2022’’, a fait savoir Aliou Cissé ce mardi, en conférence de presse.





Pour le coach des Lions, le Cap-Vert et la Zambie, ‘’c’est deux profils différents, des choix réfléchis, ce n’est pas du hasard. Ce sont des équipes qui ont un bon jeu. Des équipes joueuses qui n’attendent pas l’adversaire. Ils ont de bons groupes. Zambie est une équipe assez joueuse. Elle a dans son effectif deux garçons intéressants dont l’attaquant Pakson Daka qui a marqué plus de 30 buts à Salzbourg. C’est un joueur qu’il faut avoir à l’œil parce que c’est un futur Ballon d’Or. C’est une équipe qui est en reconstruction, mais qui a des joueurs assez intéressants.’’