Aliou Cissé fait appel à 6 nouveaux lions

Plus que 2 mois avant le début de la coupe du monde. Les Lions du Sénégal s’apprêtent à entamer leur préparation avec les rencontres amicales. Ils affronteront les 24 et 27 septembre la Bolivie et l’Iran. En prélude à ces rencontres, le sélectionneur national, Aliou Cissé a convoqué la presse pour sa traditionnelle conférence de presse dans laquelle il dévoilera les joueurs convoqués.



« El Tactico » a décidé de faire une liste large en sélectionnant 29 joueurs. Une décision motivée par les situations de certains Lions en club dont quelques uns sont confrontés à des blessures. Cette liste voit la présence nouvelle de 6 « néo-lion » : Mory Diaw, Noah Fadiga (latéral droit), Formose Mendy (Lateral droit), Moussa Niakhaté (défenseur), Pathé Ciss (Milieu), Nicolas Jackson (Attaquant).



Pour le reste, c’est du classique. On retrouve l’effectif champion d’Afrique à l’exception de Saliou Ciss. Le sélectionneur national a justifié cette absence par le fait que le joueur est encore un joueur libre.