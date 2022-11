Aliou Cissé : “Le Sénégal a toujours gagné son match d'ouverture au Mondial”

Aliou Cissé : “Le Sénégal a toujours gagné son match d

Même sans son meilleur joueur, opéré du péroné, le Sénégal conserve "un collectif" et "un statut" à défendre, a prévenu l'entraîneur des "Lions", Aliou Cissé. Principaux verbatims de sa conférence de presse.





Sans Mané

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal: "Je suis peiné, d'abord, pour Sadio Mané, on ne cache pas son importance pour l'équipe du Sénégal. Comme tous les entraîneurs, j'ai constitué une équipe autour du ou des meilleurs joueurs, mais il y a un groupe, un collectif, avec des joueurs expérimentés et des jeunes prêts à relever les défis. Il nous est arrivé de jouer des matches sans Sadio Mané, même si c'est vrai que ce n'était pas des adversaires de l'envergure des Pays-Bas. Mais l'expérience de la Coupe du monde 2018, des différentes CAN et notre statut de champions d'Afrique nous réconfortent, nous donnent confiance."





"J'ai gagné tous mes premiers matches"