Aliou Cissé sur l’absence d’Édouard Mendy : "Il est le n°1 des gardiens, mais..."

Miné par des blessures cette saison et relégué au second plan par la concurrence en club, Édouard Mendy a aussi perdu sa place en équipe nationale. Le portier de Chelsea est zappé par le sélectionneur pour les deux prochaines sorties des Lions.





Aliou Cissé, qui était en conférence de presse ce jeudi, en marge du galop des Lions, s’est prononcé sur la situation de Mendy.





"Je le dis et je le répète, Édouard Mendy fait partie des meilleurs gardiens du monde. Il l’a démontré avec Chelsea et avec nous. Il est le n°1 de l’équipe nationale quand il est en forme. Mais actuellement, il traverse des moments difficiles en club à cause de la concurrence et des blessures", se désole le coach des Lions.