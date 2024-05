Aliou Cissé sur la sélection de Cherif Ndiaye : ‘’Il peut nous marquer des buts’’

Cherif Ndiaye est convoqué pour la première par Aliou Cissé pour les 3e et 4e journées éliminatoires du Mondial-2026 contre la RDC et la Mauritanie. L’attaquant de l’Étoile Rouge de Belgrade a séduit le sélectionneur national par ses qualités techniques et son efficacité devant les buts.















‘’Cherif est convoqué parce qu’il a fait une très bonne saison. Il a été assez régulier. C’est un garçon qui a marqué 20 buts et délivré cinq passes décisives. Il a joué la Ligue des champions. On le suit depuis longtemps, mais on n’avait pas pu le faire venir en mars. Avec les méformes et les blessures, c’est le moment de l’appeler'', s'est justifié Aliou Cissé ce vendredi en conférence de presse.