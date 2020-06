Allemagne : 30e titre de champion pour le Bayern, le 8e consécutif !

Le sacre du Bayern Munich, attendu depuis quelques semaines, est intervenu ce mardi soir, après la victoire de l’équipe bavaroise à Brême (0-1). C’est la huitième couronne nationale de rang pour le club le plus prestigieux d’Allemagne.











Plus personne n’en doutait depuis plusieurs semaines déjà, même si quelques balbutiements en début de saison avaient peut-être laissé entrevoir une lutte plus intense pour le titre, avec notamment le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou le Borussia Mönchengladbach. Mais progressivement, la machine s’est remise en marche, sous la tutelle notamment de Hans-Dieter Flick, remplaçant de Niko Kovac sur le banc de touche à partir de décembre.





x

Et voilà le Bayern Munich de nouveau sacré champion d’Allemagne ce mardi soir, ce pour la huitième saison consécutive. Ce sacre est validé à l’issue d’une victoire tranquille, en toute sérénité, sur la pelouse du Werder Brême (0-1), pour un 18e match de rang sans défaite pour le Bayern. Face à une équipe qui lutte difficilement pour son maintien, Thomas Müller et consorts sont apparus en mode gestion, ultra-dominateurs mais quelque peu sur la réserve. Tout juste ont-ils tremblé après l’exclusion d’Alphonso Davies en fin de partie (79e), Manuel Neuer sortant quand même le grand jeu sur un superbe arrêt (90e).





Le 50e titre en ligne de mire





Mais le tenant du titre a fait le boulot, et s’offre ainsi un 30e titre de champion d’Allemagne dans son histoire ! C’est Robert Lewandowski qui a inscrit le but décisif, très adroit pour récupérer un petit ballon piqué parfaitement dosé par Jérôme Boateng juste avant le repos (43e). Voilà comment les pensionnaires de l’Allianz Arena marquent un peu plus l’histoire du foot allemand.





Être sacré à l’extérieur, dans un stade vide, ne doit évidemment pas être aussi savoureux qu’à l’accoutumée, mais les coéquipiers de Manuel Neuer auront sans doute l’opportunité de fêter tout cela avec leurs fans un peu plus tard. Car il reste encore des objectifs à aller chercher dans les semaines à venir. Le Bayern est toujours engagé en Ligue des champions, avec un huitième de finale retour à disputer face à Chelsea, et jouera prochainement la finale de la Coupe nationale contre le Bayer Leverkusen. En cas de succès, ce serait la 20e Pokal soulevée par la formation bavaroise, soit le 50e trophée domestique majeur. To be continued…