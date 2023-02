Allemagne: entre Manuel Neuer et le Bayern, le torchon brûle

"Comme si on m'avait arraché le coeur": la vive réaction de Manuel Neuer au limogeage de l'entraîneur des gardiens du Bayern Munich, un ami proche, résume l'immense fossé creusé entre le club bavarois et son capitaine, actuellement blessé et déboulonné de son statut d'intouchable.





Depuis dix jours et l'éviction surprise de Toni Tapalovic, proche du gardien international allemand depuis des années, le torchon brûle entre Neuer et le "Rekordmeister", encore plus avec la spectaculaire sortie médiatique du champion du monde 2014 ce week-end.





Gravement blessé en faisant du ski (fracture de la partie inférieure de la jambe droite) le 9 décembre, quelques jours après la piteuse élimination de l'Allemagne au 1er tour du Mondial-2022, Neuer est sorti de son silence dans deux entretiens accordés au site sportif spécialisé The Athletic et au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.





"C'est une énorme déception", a commenté Neuer (36 ans) au sujet du départ de Tapalovic. "On parle du côté humain des choses, la façon dont un employé précieux a été traité. Au Bayern, on veut être différent, une famille. Et puis arrive une chose que je n'ai jamais vécue par le passé. C'est triste pour tout le monde."





Les histoires d'amour finissent mal, en général. Celle entre le Bayern et Manuel Neuer, débutée il y a plus d'une décennie à l'été 2011, avec comme sommets deux sacres en Ligue des champions (2013 et 2020) et dix titres nationaux consécutifs (série en cours), est peut-être sur le point de prendre fin, et plutôt sous la forme d'un divorce que d'une rupture à l'amiable.





- "Un coup, alors que j'étais à terre" -





Et le Bayern se serait bien passé d'un tel déballage, à dix jours du choc en huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris (14 février), alors que l'équipe a vu son avance fondre comme neige au soleil en tête de la Bundesliga.





Dans la presse, Neuer se dit particulièrement affecté par le limogeage de Tapalovic, qu'il a côtoyé sous le maillot de Schalke 04 à la fin des années 2000 avant de l'emmener dans ses bagages au Bayern en 2011, dans un rôle d'entraîneur des gardiens.





Après onze saisons et demie de service, le Bayern a décidé le 24 janvier de se séparer de Tapalovic, avec effet immédiat, le club bavarois évoquant "des différences dans la manière de mener la collaboration" avec l'entraîneur des gardiens.





"C'était pour moi un coup, alors que j'étais déjà à terre. C'est comme si on m'avait arraché le coeur. Ça a été l'expérience la plus brutale dans ma carrière, et j'en ai connu de nombreuses", a lancé Neuer à The Athletic.





Le portier affirme que Tapalovic a toujours oeuvré "pour l'ensemble du groupe des gardiens de but" du Bayern et non uniquement pour lui. "On a toujours su séparer le travail de la vie privée", insiste Neuer.





- Mis en concurrence -





Habitué aux sorties spectaculaires loin des limites de sa surface de réparation, c'est dans la presse que Neuer s'est cette fois-ci distingué, provoquant l'ire de ses dirigeants qui n'ont été mis au courant des deux entretiens que peu de temps avant leurs publications.





Selon les informations du quotidien allemand Bild, Neuer risque a minima une amende. Et il faudra voir comment évoluera sa relation avec Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur du Bayern (35 ans).





"Je parle des choses avec Julian", assure Neuer. "Et je travaille avec lui de manière professionnelle. On a été honnête l'un envers l'autre. Il connaît ma position. Je me bats pour le bien-être du club et je ne serai jamais un obstacle", a souligné le capitaine.





Indisponible au moins jusqu'à la fin de la saison, Neuer, dont le contrat prend fin pour l'instant à l'été 2024, a été mis en concurrence avec la signature jusqu'à l'été 2025 de l'international suisse Yann Sommer. Et en sélection, tant Marc-André ter Stegen que Kevin Trapp auront des arguments à faire valoir au moment du retour de Neuer sur les terrains.