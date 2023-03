Allemagne : Malick Thiaw finalement convoqué chez l’équipe A

Le défenseur de l’AC Milan Malick Thiaw a reçu sa toute première convocation senior dans l’équipe première d’Allemagne par Hansi Flick alors qu’il était courtisé par Aliou Cissé au Sénégal.



Le jeune défenseur sénégalo-allemand n’a auparavant joué que pour les équipes plus jeunes de l’équipe nationale allemande. Il a disputé 11 matches avec les U21 allemands et lors de ces matchs, il a réussi à marquer deux fois, ce qui est un bon retour pour un défenseur.



L’Allemagne a deux matches amicaux à jouer pendant la trêve internationale contre le Pérou et la Belgique. Il a rejoint Milan depuis Schalke 04 en Allemagne au début de cette saison et il a eu une implication très limitée jusqu’en 2023. La décision de Stefano Pioli de passer à un arrière trois signifiait qu’il y avait besoin d’un défenseur supplémentaire et Thiaw a superbement saisi sa chance. Il est depuis titulaire régulier aux côtés de Fikayo Tomori et Pierre Kalulu.