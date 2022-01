Ama Baldé vs Modou Lô : l’arène nationale trop « petite » selon Luc Nicolaï

Cinq jours après avoir organisé la conférence de presse avec Modou Lô, Luc Nicolaï a remis ça ce mardi avec Ama Baldé. Cette rencontre avec la presse entre dans le cadre du combat entre les deux mastodontes le 13 mars prochain. Dans sa parution du jour, Sunu Lamb a relayé les propos du promoteur sénégalais affirmant que tout est fin prêt de son côté pour la tenue de ce choc à date échue.





« La garantie que je peux donner pour dire que le combat se tiendra le 13 mars 2022, est que j’ai régularisé le combat au niveau du CNG. J’ai versé tous les reliquats. Au moment où je vous parle, je ne dois aucun sou aux deux lutteurs. Ama Baldé, ici présent, peut en témoigner. Notre volonté, c’est d’organiser le combat le 13 mars. Et on fera tout pour l’organiser », assure-t-il. Comme lors de l’open presse précédent, Luc Nicolaï a de nouveau soulevé la « problématique » de la capacité de l’arène nationale de Pikine. Le promoteur campe toujours sur ses positions.