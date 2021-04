Amdy faye contre la candidature de Senghor : « Il ne faut pas qu’ils nous fâchent, nous ne sommes pas contents d’eux. »

L’ancien joueur de l’équipe nationale Amdy Faye s’oppose à un 4ème mandat de Me Senghor à la tête de la FSF. Pour l’ancien Lion, il faut un changement, car le président sortant a déjà battu un record de longévité à la tête de l’instance fédérale.« Cela fait 12 ans qu’il est à la tête de la FSF, je le respecte beaucoup. J’ai lu dans la presse comme tout le monde qu’il veut se présenter, je ne pense pas qu’il ose aller jusqu’au bout. C’est un homme de parole, d’éthique et d’intégrité. Il y a Saër Seck aussi le président de la Ligue qui veut se présenter d’après la presse. Ils sont tous les deux comptables du même bilan depuis 12 ans, cela suffit. Ils ne doivent pas accaparer le football, dans la vie il faut savoir partir par la grande porte. Il ne faut pas qu’ils nous fâchent, nous ne sommes pas contentes d’eux.Ils ont fini leurs mandats, qu’ils partent sinon il y aura problèmes. On veut le changement et qu’ils donnent à d’autres personnes la chance de faire leurs preuves, je veux nommer Mbaye Diouf Dia et Mady Touré. Le monde du foot veut le changement. Ils ne comptent que sur la floraison de clubs dont certains sont fictifs pour gagner les élections. Il faut qu’on réforme les textes du football.Augustin Senghor a battu le record de longévité à la FSF, s’il veut prolonger, c’est un manque de respect aux sportifs que nous sommes. Je ne l’attaque pas, c’est juste ma contribution. Il veut un 4ème mandat pour renforcer sa position à la CAF, ce n’est pas notre problème, à la limite c’est de l’égoïsme. »Avec stades