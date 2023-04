Angleterre: Burnley et Kompany promus en Premier League

Burnley, entraîné par le Belge Vincent Kompany, a assuré vendredi sa montée en Premier League la saison prochaine grâce à une victoire à Middlesbrough (2-1).





Forts d'une série d'invincibilité en cours de 19 matches, les Clarets sont leaders de la Championship et ne peuvent plus être rejoints avec 19 points d'avance sur l'actuel troisième, Luton, et seulement six matches encore à jouer.





L'ancien défenseur international belge et capitaine de Manchester City, vainqueur des quatre premiers titres de champion d'Angleterre de l'histoire du club mancunien, avait été recruté en 2022 alors que Burnley venait d'être relégué après six saisons parmi l'élite.





Avec la descente, le club avait également dû rembourser une part importante d'un prêt de 73 millions d'euros et avait dû vendre plusieurs joueurs importants.