Angleterre : Un club de 7e division souhaite se faire prêter… Erling Haaland

Pendant que les meilleures nations du football s’affronteront au Qatar durant un mois, nombreuses sont celles qui regarderont la compétition blotties dans leur canapé. C’est le cas de la Norvège. Malgré leur machine à buts Erling Haaland, le pays n’a pu se qualifier pour le Mondial. L’attaquant de Manchester City va rester en Angleterre pour se remettre en forme, en attendant la fin de la compétition. Pour l’aider à se maintenir à son meilleur niveau, un club de 7e division anglaise a eu une idée audacieuse : demander à Manchester City un prêt de 28 jours pour Haaland.





Le club, qui se dénomme Ashton United FC, s’est justifié dans un communiqué : "Cela ferait sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme. Cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu'il nous conviendra parfaitement et qu'il s'intégrera très bien à la dynamique de notre équipe."