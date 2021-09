Anne Françoise Diouf : "Ce qui s'est passé avec la sélection nationale m'a fait mal"

D'abord sélectionnée pour l'Afrobasket-2021 qui aura lieu du 18 au 26 septembre 2021, Anne Françoise Diouf a par la suite été éjectée par Moustapha Gueye. Elle a été enlevée de la liste, deux jours après sa publication. Dans une interview accordée au site internet Diantbi, la jeune basketteuse révèle avoir été blessée.





En effet, elle révèle que ce qui s'est passé en équipe nationale lui a fait trop mal. Selon Anne, "faire partie du groupe à toutes les étapes de la préparation, se retrouver dans la sélection définitive pour l'Afrobasket et au bout de deux jours on t'informe que tu dois quitter le regroupement, cela a été difficile à digérer. D'ailleurs, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'avais vraiment mal. D'autant plus que c'est arrivé à un moment où ta famille, ton entourage, tout le monde t'appelait pour t'encourager et te féliciter".





"La rumeur sur ma blessure est fausse"





Néanmoins, Anne Françoise dit comprendre la décision du coach Moustapha Guèye. "Je crois qu'il avait besoin d'un pivot plus fort et plus grand de taille que moi. C'est la compréhension que j'ai de sa décision. Maintenant, la rumeur véhiculée sur ma blessure n'est pas avérée. J'en avais même parlé avec le coach qui était en colère par rapport à ça et m'a dit ne pas savoir d'où était sortie cette information. Je me porte très bien", confie-t-elle.