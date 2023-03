Ansu Fati, le règlement de comptes





Alors qu'Ansu Fati peine à répondre aux immenses attentes placées en lui, son père a sorti la sulfateuse pour s'en prendre au Barça.





Après deux dernières saisons particulièrement compliquées, le FC Barcelone a retrouvé des couleurs depuis cet été. Tout du moins en Liga, où les Blaugrana affichent 12 points d’avance sur le Real Madrid et se dirigent donc vers le 27e titre de champion de son histoire. Un renouveau qui doit beaucoup à ses jeunes pousses, Gavi et Pedri. Un temps attendu pour faire oublier Lionel Messi, Ansu Fati peine en revanche à confirmer les promesses placées en lui. Conséquence notamment des blessures avec lesquelles il a dû composer ces deux dernières saisons.





Epargné cette saison, Ansu Fati n’en est pas moins réduit à la portion congrue avec seulement 38 apparitions toutes compétitions confondues, Xavi le cantonnant essentiellement à un rôle de remplaçant comme en attestent ses 10 titularisations. Et ses statistiques – 6 buts et 3 passes décisives – ne plaident guère en sa faveur. A en croire la presse catalane, l’attaquant barcelonais vivrait de plus en plus mal cette situation et certains le disent même déprimé.





« Ansu va parfaitement bien, heureux. Il est très bien dans sa tête et tout. Comment peut-il être déprimé s’il a sa famille et quelqu’un à qui parler. Il rentre de l’entraînement et est heureux », a néanmoins assuré Bori Fati, le père de l’attaquant barcelonais. Et ce avant de s’en prendre au club blaugrana. « Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer ? Bonne question. Posez-lui la question. Je n’ai pas non plus de réponse à cela et lui, en tant qu’entraîneur, aura ses raisons », a-t-il tout d’abord lancé sur un ton mesuré.





Je suis en colère





Mais Bori Fati s’est rapidement montré plus véhément. « Je suis en colère, oui, en tant que père. J’ai appelé Mateu (Alemany). Je pense qu’il mérite beaucoup plus de jouer. Quand tu es au Barça, tu sais où tu en es et qu’il y a beaucoup d’internationaux. Mais on parle du numéro 10 de Barcelone, et quand il a joué avant qu’il ne se blesse, c’était Messi, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann et Ansu qui jouaient. Dites-moi quels attaquants sont meilleurs que ceux que je vous ai cité en Europe ? « , a-t-il ainsi poursuivi, ajoutant: « Ce qui me dérange, c’est ce qui se passe. C’est votre joueur, le n°10, et il l’a pris alors que personne n’était là pour prendre le 10 de Messi. Ce qui me dérange, c’est la façon dont ils traitent Ansu. Une minute (de jeu), deux minutes, trois minutes, c’est ce qui me dérange. Je ne demande pas qu’il soit titulaire car tous les attaquants qui sont là sont des phénomènes. On parle d’Ansu Fati, d’un joueur de l’équipe d’Espagne, et en plus il est du Barça, de La Masía. S’il ne lui donne pas du temps à lui, à qui vont-ils le donner ? »