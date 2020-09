Anthony Davis sauve les Los Angeles Lakers au buzzer contre Denver

L'intérieur des Lakers a donné la victoire à son équipe d'un trois points à la sirène (105-103). LA mène deux victoires à zéro contre les Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest.

Après une parfaite remise en jeu de Rajon Rondo, Anthony Davis s'est élevé pour déclencher son tir à trois points. C'était le shoot de la dernière chance pour les Los Angeles Lakers dans ce match 2 de la finale de la conférence Ouest contre les Denver Nuggets, qui menaient 103-102 à cet instant, avec 2''1 au chrono. Mais au moment exact où le panneau s'est éclairé et la sirène a sonné la fin du match, le ballon a transpercé le filet, crucifiant les Nuggets sur place (105-103). Longtemps ces derniers regretteront ce dixième seconde d'incompréhension en défense, entre Mason Plumlee et Jerami Grant, qui a permis à Davis de se libérer assez d'espace pour tenter son tir sans être gêné sur le côté gauche du panier.





«J'ai regardé Rondo tout au long de l'acton, a détaillé Davis au micro de TNT, quelques secondes après le premier « buzzer beater » de sa carrière en play-offs. On parlait du fait que je n'avais jamais vécu ces moments à haute pression, de savoir si j'étais prêt pour ça. Je veux prendre ces tirs, je veux être là dans les moments importants. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. C'était aussi très important de gagner dans le maillot en hommage à Kobe Bryant. On ne veut pas perdre avec ce maillot-là.»





Un duel stratosphérique entre Anthony Davis et Nikola Jokic





Avant ce tir décisif, Davis avait animé la fin de match de son duel stratosphérique avec Nikola Jokic. Le Serbe a terminé cette période avec douze points (les douze derniers de son équipe dans ce match !), multipliant les exploits comme cet « airball » de Jamal Murray qu'il a glissé dans le panier sous le nez de LeBron James à trente secondes de la fin. Ou la façon dont il s'est joué de Davis au poste bas peu après. A chaque fois pour redonner l'avantage à son équipe. Mais il était écrit que le numéro 1 de la draft 2012 aurait le dernier mot (ainsi que les 10 derniers points de son équipe). Et que son tir déjà exceptionnel à trois points à trois minutes de la fin face à Paul Millsap n'était qu'une répétition de son shoot décisif, venu quasiment du même endroit, juste devant le banc de Denver.





7





C'est le nombre de joueurs à avoir réussi un buzzer beater pour la victoire en play-offs sous le maillot des Los Angeles Lakers. Anthony Davis a rejoint Jerry West, Elgin Baylor, Robert Horry, Derek Fisher, Kobe Bryant et Metta World Peace.





Et le reste ? LeBron James, parfait leurre sur l'action finale, a terminé la soirée avec 26 points et 11 rebonds. Côté Denver, Jamal Murray a accumulé 25 points, six rebonds et quatre passes décisives mais a calé dans la dernière période (1 sur 5 au tir donc 0/4 à trois points). Cette défaite pourrait laisser des traces chez les Nuggets, désormais menés deux victoire à zéro, et qui n'ont plus le droit à l'erreur lors du match 3 mardi (aucune franchise menée 3-0 n'a réussi à se qualifier dans toute l'histoire de la NBA). Mais il en faudra sans doute plus pour abattre une équipe qui a déjà renversé deux situations quasiment désespérées lors des deux tours précédents.