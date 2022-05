Antonio Cassano dézingue Romelu Lukaku

De passage sur Bobo TV, l’ancien buteur italien Antonio Cassano a été très dur avec l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku, qui est pisté par le FC Barcelone. L’ancien joueur du Real Madrid a expliqué qu’il ne suivrait plus le Barça s’il recrutait l’avant-centre des Diables Rouges car il estime qu’il n’a pas le niveau technique pour évoluer dans le club catalan.



« Je suis amoureux de la philosophie du Barca, mais s'ils signent Lukaku, je ne regarderai plus de match », a déclaré Cassano au sujet du Belge de 28 ans. Cette saison le buteur de Chelsea a disputé 40 matches avec les Blues, inscrit douze buts et délivré deux passes décisives.