Reug Reug solde ses comptes avec Balla Gaye 2

Après le verdict du CNG accordé par Sa thies, Reug Reug fait de graves révélations sur Balla Gaye 2

Le lutteur de Thiaroye-sur-mer estime que sa victoire contre Sa Thiès est sans bavure. Dans les colonnes de Sunu Lamb, il l’invite à accepter sa défaite. Non sans envoyer quelques piques au Lion de Guédiawaye.



«Je l’ai battu (Sa Thiès) de façon nette et claire. Je vous confie une chose : Sa Thiès est un peureux ; je l’ai remarqué dans l’enceinte. Lui et son grand-frère (Balla Gaye 2) me craignent. Ce dernier sait très bien de quel bois je me chauffe. C’est un grand-frère que je respecte. Il doit me rendre ce respect. Il ne devait pas accéder dans l’enceinte en tant que lutteur licencié. Il m’a insulté, mais je ne suis pas impressionné. On ne boxe pas dans la même catégorie. Je suis un international. Je suis connu dans le monde parce que je pratique le MMA. Je suis l’avenir de la lutte. Balla Gaye est fini. Sa Thiès ne peut pas me battre. Il doit accepter la volonté divine. Je l’ai battu à plate couture.»