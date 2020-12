Après Maradona, l’Argentine pleure Alejandro Sabella

Décidément cette fin d’année 2020 est bien compliquée. Diego Maradona disparu depuis bientôt deux semaines, c’est au tour d’Alejandro Sabella de nous quitter à l’âge de 66 ans. L’ancien sélectionneur de l’Argentine est décédé ce mardi soir.







Après Diego Armando Maradona, l’Argentine pleure un nouveau nom de son football. Ancien sélectionneur de l’Albiceleste, il a été finaliste de la Coupe du Monde 2014 face à l’Allemagne et avait notamment joué en Europe à Leeds United lorsqu’il était joueur. Ancien milieu de terrain, il était hospitalisé à l’institut cardiovasculaire de Belgrano et ceux depuis le 26 novembre dernier. Sabella avait des problèmes cardiaques et respiratoires depuis plusieurs semaines.