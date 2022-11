Après son festival contre l’Iran, l’Angleterre redescend sur terre

Après un premier match très convaincant face à l'Iran (6-2), l'Angleterre n'a pas réussi à confirmer sa bonne forme. Les États-Unis ont mis en difficulté les Three Lions ce vendredi soir et auraient même pu rêver plus qu'un match nul (0-0). Tout se jouera donc durant la dernière journée dans ce groupe.