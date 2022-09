Arts martiaux mixtes : Bombardier va livrer deux combats MMA avant Tapha Tine

Bombardier affrontera Tapha Tine le 12 février 2023. Mais pour l’instant, le champion mbourois n’accorde par la priorité à celui qui l’avait dominé en 2012.



Il doit d’abord livrer deux combats en arts martiaux mixtes (MMA), la discipline qu’il a embrassée il y a un peu plus d’un an. «Pour le moment, je ne parle pas de Tapha Tine, il peut attendre», a lancé le B52 à Sunu Lamb mardi dernier, en marge de la présentation de son combat avec le leader de l’écurie Baol Mbollo.



Bombardier informe qu’il doit affronter le Brésilien Zuluzinho, un colosse de 44 ans et 177 kg. Le combat est prévu le 24 septembre à Bedzin, en Pologne. Un pays qui lui a réussi récemment avec sa victoire contre le Polonais Stifler pour son dernier combat MMA .



Le Mbourois livrera un deuxième combat en octobre. Mais l’adversaire et le lieu n’ont pas été révélés.



En tout cas, ce sera sa cinquième sortie en MMA. Car avant Stifler, Bombardier avait battu Rocky Balboa avant de s’incliner brutalement devant le Polonais Pudzianowski.