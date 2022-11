As Pikine : Malaise au sein du club de foot de la banlieue

La vague d'indignations se poursuit après le limogeage du désormais ex coach de l'As Pikine Massamba Cissé. Une décision qui fait grincer des dents. Le comité directeur du club et certains supporters ne parlent plus le même langage sur le fonctionnement de l'équipe.





En effets, les supporters dénommés " ultras " fustigent le comportement de certains dirigeants et le recrutement du dernier mercato. Ces derniers jugent nébuleuse la gestion au sein du club. Un motif pour les "ultras" d'exiger à l'équipe dirigeante de faire la lumière sur l'argent généré par le club. Ils accusent le comité directeur de faire cavalier seul.





Les ultras estiment que le mal du club est profond et que Massamba Cissé ne doit pas être l'agneau du sacrific. D'ailleurs une réunion est prévue ce dimanche pour pencher sur la situation de l'As Pikine afin de redonner à dame équipe son lustre d'antan.