AS Pikine rate le coche, Teungueth Fc reste leader

En accueillant le leader Teungueth Fc en match retard de la 13ème journée, l’As Pikine avait l’opportunité de reprendre la première place de la ligue 1. Mais les banlieusards sont tombés sur une bonne équipe de Teungueth Fc très présente.En effet, dans ce qui pourrait être le tournant de la saison, les rufisquois ont rapidement pris leurs aises en ouvrant le score dès la 4ème par Pape Ousmane Sakho.A la 34ème mn, As Pikine a eu le mérite de revenir rapidement dans la partie en égalisant par Babacar Ndong. En seconde période, en dépit d’une légère domination, As Pikine ne parviendra pas à marquer un 2ème qui lui aurait permis de récupérer la première place de leader. Au finish, les deux équipes se neutralisent (1-1) et Teungueth (37 pts) garde son fauteuil de leader. Avec 35 points, As Pikine reste deuxième.Dans l’autre match comptant pour la 14ème journée, Mbour Pc a battu Jaraaf (1-0). Avec cette précieuse victoire, le club mbourois s’éloigne de la zone de relégation avec 6 points d’avance sur les deux derniers Niary Tally ( 12 pts) et Gorée (12 pts).