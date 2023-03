AS Rome : expulsé et très remonté, Mourinho envisage une action juridique contre un arbitre

José Mourinho a été expulsé pour la troisième fois de la saison mardi lors de la défaite de l’As Rome à Cremonese (2-1). L’entraîneur portugais a dénoncé des propos inacceptables du quatrième arbitre et envisage une action juridique.





José Mourinho is sent off for the ???????????????????? time this season ???? pic.twitter.com/wdRhVUPsJD — B/R Football (@brfootball) February 28, 2023

José Mourinho est entré dans une colère noire, mardi lors du match entre Cremonese et l’AS Rome (2-1). Et pas seulement en raison du revers de ses joueurs face à la lanterne rouge de Serie A (elle ne l’est plus désormais) qui n’avait encore jamais gagné cette saison. L’entraîneur de la Roma s’est fait expulser (pour la troisième fois de la saison) au tout début de la seconde période pour s’être accroché avec le quatrième arbitre, Marco Serra. A l’issue de la rencontre, il a accusé ce dernier d’avoir tenu des propos inacceptables à son encontre et s’interroge sur la possibilité d’engager une action juridique.



Automatiquement suspendu pour la réception de la Juventus, dimanche (20h45), l’ancien technicien de Porto, Chelsea, de l’Inter ou du Real Madrid a aussi rappelé les origines turinoises du quatrième arbitre dans un drôle de sous-entendu.