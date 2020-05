Assigné à résidence au Paraguay, Ronaldinho est toujours dans l'attente

Assigné à résidence au Paraguay dans une affaire d'utilisation de faux passeport, Ronaldinho doit encore patienter avant d'espérer être libéré, sachant qu'une demande de récusation contre les cinq procureurs chargés de l'enquête a été rejetée.







Assigné à résidence à Asuncion pour usage de faux passeport et un possible stratagème de blanchiment d'argent, Ronaldinho est retenu depuis près de 70 jours au Paraguay, où ses avocats tentent toujours d'obtenir sa libération. « Nous espérons que l'accusation sera convaincue et permettra à Ronaldinho et à son frère (Roberto Assis) de retourner dans leur pays, au Brésil. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre que l'enquête soit terminée », a confié à l'AFP une source proche de la défense.





Après un mois derrière les barreaux, le Ballon d'Or 2005 et son frère sont assignés à résidence dans un hôtel du centre historique de la capitale du Paraguay, en échange du paiement d'une caution d'1,5 M€.





Une demande de récusation rejetée





« C'est un coup très dur, jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une telle situation », a expliqué fin avril l'ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG dans un entretien au journal paraguayen ABC. Je me suis retrouvé totalement pris au dépourvu lorsque j'ai appris que ces passeports n'étaient pas valables. »





Venus pour faire notamment la promotion d'un livre, tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports. Ils encourent jusqu'à cinq ans de prison. Le ministère public paraguayen, qui dispose d'une durée de six mois pour enquêter, a déjà ordonné l'arrestation de 18 personnes en rapport avec cette affaire. Ce mardi, la procureure générale de l'État, Sandra Quinonez, a rejeté une demande de récusation contre les cinq procureurs chargés de l'enquête, présentée par deux des accusés paraguayens.