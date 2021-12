Au Sénégal, les académies imposent leur loi dans la Tanière

Pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun, les anciens pensionnaires des académies basées au Sénégal notamment Diambars et Génération Foot occupent une place prépondérante dans la sélection du Sénégal qui jouera dans le groupe B avec la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi comme adversaires.











Sur les 27 appelés par le sélectionneur Aliou Cissé, huit joueurs ont été formés par ces deux académies fondées au début des années 2000, ce qui correspond à un peu plus du quart des sélectionnés.









Avec Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) en leader technique, l’académie Génération Foot lancée en 2000, peut se prévaloir d’avoir placé quatre de ses anciens pensionnaires dans la sélection du Sénégal.









En plus de l’attaquant de Liverpool, on note la présence de l’attaquant de Watford (Angleterre), Ismaila Sarr, de celui de Strasbourg (France), Habib Diallo et du milieu de terrain du FC Metz (France), Pape Matar Sarr.







Ce dernier qui a été transféré à Tottenham (Angleterre) qui l’a prêté aux Grenats de France, a joué la CAN TotalEnergies U17 en 2019 en Tanzanie et la Coupe du monde de la même année jouée au Brésil.





L’académie Diambars fondée en 2003 compte aussi quatre footballeurs dans la sélection publiée vendredi dernier par Aliou Cissé.

Il s’agit de Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Joseph Lopy (FC Sochaux, France) et Ahmadou Bamba Dieng (Marseille, France).





Depuis son lancement en 2009, les deux clubs de Génération Foot et Diambars ont gagné respectivement deux (2016 et 2018) et un titre de champion du Sénégal (2013).





Il n’a été ni pensionnaire de Génération Foot ni de Diambars mais Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie) qui va jouer sa première phase finale de Coupe d’Afrique des nations, a été formé dans une académie à l’Etoile de Lusitana, un centre de formation moins célèbre que les deux premiers cités.





Gardiens (3) : Edouard Mendy (Chelsea/ENG), Alfred Gomis (Stade Rennais/FRA), Seny Dieng (QPR/ENG)







Défenseurs(9) : Kalidou Koulibaly (Naples/ITA), Ibrahima Mbaye (Bologne/ITA), Bouna Sarr (Bayern Munich/GER), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/ENG), Abdou Diallo (PSG/FRA), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp/BEL), Fodé Ballo Touré (AC Milan/ITA), Saliou Ciss (Nancy/FRA), Pape Abou Cissé (Olympiakos/GRE)





Milieux de terrain (7) : Idrissa Gana Gueye (PSG/FRA), Nampalys Mendy (Leicester/ENG), Pape Matar Sarr (Metz/FRA), Moustapha Name (Paris FC/FRA), Mamadou Loum N’diaye (Deportivo Alavés/ESP), Pape Gueye (Marseille/FRA), Joseph Lopy (Sochaux/FRA)





Attaquants (8) : Sadio Mané (Liverpool/ENG), Boulaye Dia (Villarreal/ESP), Ismaïla Sarr (Watford/ENG), Habib Diallo (Strasbourg/FRA), Bamba Dieng (Marseille/FRA), Keita Balde Diao (Cagliari/ITA), Mame Baba Thiam (Kayserispor/TUR), Famara Diédhiou (Alanyaspor/TUR)