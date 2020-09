Balla Gaye 2-Gris Bordeaux : Luc Nicolaï sur le point de court-circuiter Gaston

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï veut-il profiter du différend entre Gris Bordeaux et Gaston Mbengue ?Selon Sunu Lamb, l'enfant de Mbour, récemment gracié par le Président Macky Sall, est en train de démarcher Balla Gaye 2 et le 3e Tigre de Fass pour lutter la saison prochaine.Mieux, révèlent les sources du journal, les camps des deux lutteurs ont déjà été contactés par les émissaires de Luc Nicolaï.Balla Gaye 2 va-t-il alors lâcher Gaton Mbengue ? En tout cas, renseigne Sunu Lamb, même si le «Don King» de l’arène a trouvé un accord avec le fils de Double Less, le «Lion » de Guédiawaye n’a encore reçu aucun kopeck.Gris Bordeaux, qui est en bisbilles avec Gaston, rassure ses fans que son combat sera organisé par un autre promoteur que Gaston Mbengue.