Balla Gaye : ‘’Si Bombardier opte pour la bagarre, je le tabasse’’

Face to face, Balla Gaye 2 et Bombardier

Après quelques semaines passées en France dans le cadre de la préparation de son combat contre Bombardier, Balla Gaye est de retour au Sénégal. Le lutteur de Guédiawaye, qui faisait son premier face-à-face, hier, avec son adversaire du 31 juillet, promet de prendre sa revanche.