Ballon d'Or : Le boxeur Tony Yoka a-t-il envoyé Lionel Messi au tapis ?

Sur Instagram, le boxeur français Tony Yoka s'est lancé dans une diatribe dirigée contre le footballeur Lionel Messi, qui ne mériterait pas le Ballon d'Or France Football 2021 selon lui. Les statisticiens d'Opta ont joué les arbitres.







Depuis qu'il a remporté la Copa America, Lionel Messi est donné favori dans la course au Ballon d'or France Football 2021, mais il ne fait pas pour autant l'unanimité. Parmi les voix discordantes, il y a notamment celle du boxeur français Tony Yoka.









Selon le champion olympique de Rio (en 2016, en catégorie super-lourd), le palmarès de Messi cette saison ne fait pas de lui un lauréat logique. Dans une story Instagram publiée ce lundi et depuis supprimée, le boxeur de 29 ans a enchaîné les coups : « On vit à une époque où l'on veut donner le Ballon d'or à un joueur qui finit troisième de la Liga [...], éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions en prenant 4-1 à domicile (6e années de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire... Juste parce qu'il a mis 4 buts face au Chili, l'Équateur et la Bolivie ! »





« 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans »

Tony Yoka a fait les comptes dans le détail





Même son titre de meilleur buteur et passeur de la Copa America (4 buts, 5 passes décisives) ne trouve pas grâce aux yeux du colosse français : « Cette compétition avec 2 groupes et 5 équipes où les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale... », a-t-il lâché. Yoka désacralise aussi la « Pulga » en Liga, dans une forme d'uppercut : « 29 buts en Liga, 24 inscrits face aux 7 derniers de Liga. [...] 5 buts en LDC cette saison, 4 penalties ».

Le super-lourd n'a vraiment pas mis de gant et il ne veut pas imaginer un septième sacre pour Messi : « S'il le gagne, ça sera le Ballon d'Or le plus moche et éclaté de l'histoire. Le gagner avec une saison aussi mauvaise, en marquant des buts qui n'ont rien fait gagner à ton équipe. [...] Merci, Osasuna, Eibar et Getafe... (...) 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans, 0 but face à l'Atlético Madrid, 0 face aux grands clubs, rien. »





Opta, l'agence spécialisée dans la production de statistiques sportives, s'est fait l'arbitre de ce combat virtuel et a tenu à vérifier les dires du boxeur. Conclusion : « Lionel Messi a inscrit 30 buts en Liga la saison passée - dont 11 face aux 7 dernières équipes du classement ». Donc plus de la moitié de ses réalisations ont été inscrites face aux formations du haut du tableau. Messi se relève. Yoka supprime sa story.





L'international argentin, toujours en vacances, n'a pas répondu aux attaques du Français, qui peut désormais se concentrer sur d'autres rounds. D'abord son combat face à Petar Milas, sur le court central de Roland Garros, le 10 septembre, pour défendre son titre de l'Union Européenne des lourds. Et évidemment le verdict du Ballon d'or France Football, le 5 décembre.