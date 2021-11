Ballon d'Or : le démenti de France Football

A un mois de la cérémonie prévue le 29 novembre, de prétendus classements du Ballon d'Or circulent sur les réseaux sociaux. Robert Lewandowski a d'abord été annoncé vainqueur. Puis une nouvelle "fuite" a prédit la victoire de Lionel Messi… Organisateur de l'élection, le magazine France Football a donc mis les choses au clair par l'intermédiaire de son rédacteur en chef Pascal Ferré.







"Il n'y a aucun tableau récapitulatif qui a été imprimé depuis la fin des votes, a certifié le journaliste pour Eurosport. Tout ce qui va circuler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, c'est du fake, c'est aussi simple que ça. On ne va pas faire les prétentieux en disant qu'on ne se fera jamais pirater, mais il y a deux, trois règles élémentaires de base que l'on observe et, parmi celles-ci, celle de ne jamais imprimer un tableau récapitulatif du classement du Ballon d'Or."

Pour notre confrère, ces fausses listes viennent "des petits malins qui jouent à se faire une notoriété, à aller se chercher des followers. Tous les classements qui sont sortis ont indiqué des résultats différents, des lauréats différents, il n'y a aucune cohérence", a-t-il souligné.