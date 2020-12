Ballon d’Or Dream Team : le gros coup de gueule d’Eto’o

Ce mardi, France Football a dévoilé sa «Ballon d’Or Dream Team», censée représenter la meilleure équipe de tous les temps à partir des votes de 140 jurés issus du monde entier.Outre l’équipe première, qui comprend entre autres les superstars Pelé, Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo, le magazine a également proposé une équipe B avec notamment Zidane, Cruyff et Di Stefano et une équipe C avec Platini, Henry et Iniesta. Cela fait donc un total de 33 joueurs honorés… sans le moindre Africain…Alors que des stars comme George Weah, Didier Drogba ou encore Samuel Eto’o auraient largement pu prétendre à une place, le dernier nommé a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. «Nous africains, nous n’existons pas…», a déploré le Camerounais.Il y a quelques semaines, l’ancien buteur du FC Barcelone avait fustigé son positionnement comme attaquant droit dans la présélection. D’après le résultat des votes, il a été classé seulement 6e à ce poste, tandis que le Libérien George Weah a terminé 7e parmi les avant-centres.