Ballon d’Or : France Football dévoile (enfin) le gros secret de Messi et Ronaldo

Le ballon d’or est la distinction la plus convoitée. Tous les footballeurs professionnels rêvent le gagner au moins une fois. Mais voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec 11 ballons d’or reste un exploit monumental et inédit dans l’histoire du trophée.





Dans une interview relayée par nytimes.com, Pascal Ferré, rédacteur en Chef de France Football a révélé l’un des gros secrets du duo Messi-Ronaldo. Pour lui, gagner le ballon d’or n’a jamais été une question d’argent pour ces joueurs.





Mais avoir ce trophée autant de fois, te faire entrer dans l’histoire du sport et du trophée pour toujours. C’est pour ça que Messi et Cristiano Ronaldo intensifient leur rivalité dans la période de Septembre à octobre. Ils marquent beaucoup de buts durant cette période où les journalistes du monde élisent le meilleur joueur du monde.





«Le ballon d’or n’est pas une question d’argent, a-t-il dit. C’est juste le trophée. Mais en avoir un, c’est avoir une place dans l’histoire. Je pense que si vous regardez les statistiques de Messi et Ronaldo, vous verrez qu’ils marquent toujours beaucoup de buts en septembre et octobre, au moment du vote. Ce n’est pas une coïncidence», a-t-il déclaré.





Cristiano Ronaldo a pourtant inscrire beaucoup de but entre Septembre et Octobre de cette année. Mais les résultats de Manchester United sont décevants malgré l’effort du Lusitanien. Ronaldo certes nominés mais ne fait pas partie des favoris pour le ballon d’or. Messi quant à lui, a une chance de soulever son 7è ballon d’or.