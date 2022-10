Ballon d’or : Le classement historique de Sadio Mané a fuité





"Il a fait une grande saison avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des champions. Je suis content pour lui. Pour ma part, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des nations cette année. C'était très important pour le Sénégal et moi. C'est ma première CAN avec mon pays. Mais je pense que Karim mérite le Ballon d'Or et je le pense sincèrement, a déclaré l’attaquant sénégalais dans un entretien avec Canal+.





Sadio Mané sur le podium du #BallonDor France Football, assistera à la cérémonie ce soir au Théâtre du Châtelet (Paris).

Depuis le sacre de George Weah en 1995, aucun autre joueur africain n’avait réussi à faire partie des trois premiers.#Senegal pic.twitter.com/lpgDttsCvz — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) October 17, 2022 Sadio peut toutefois se satisfaire de son classement. Selon plusieurs sources, le joueur du Bayern termine à la 3e place. C'est le meilleur classement pour un joueur africain depuis le sacre de Georges Weah en 1995.

C’est un secret de polichinelle. Benzema, favori pour le Ballon d’or, devrait inscrire son nom dans le prestigieux palmarès du Ballon d’or France Football. Sadio Mané ne se fait pas d’illusions.