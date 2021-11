Ballon d’Or : le nom du vainqueur déjà connu ?

Le vainqueur de la prochaine édition du Ballon d’Or pourrait être déjà au courant, après avoir été averti par France Football.





Cette information risque de faire parler. Selon le site portugais RTP Desporto, le vainqueur du prochain Ballon d’Or serait déjà au courant et aurait été averti par France Football, en charge de l’évènement.



Le site est catégorique et explique que Léo Messi va remporter d’ici quelques semaines sa septième récompense individuelle. Déjà il y a quelques temps, une absence de l’Argentin à l’entraînement du Paris Saint-Germain avait fait réagir. On le suspectait d’être allé faire un photoshoot pour la cérémonie. Réponse dans les prochaines semaines.