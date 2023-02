Barça : Ansu Fati ne cache pas sa frustration

Ansu Fati ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Le petit turn-over de Xavi n'a pas profité à tout le monde. Pendant qu'Eric Garcia, Sergi Roberto et Ferran Torres se montraient à leur avantage, Ansu Fati ne parvenait pas à se lâcher. L'ailier du FC Barcelone a réussi quelques jolis dribbles et enchaînements. Mais son déchet à la finition l'a empêché d'alimenter ses statistiques (6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison).





Fati énervé à sa sortie





Encore un match frustrant pour Fati qui n'a pas caché son sentiment à sa sortie à la 86e minute. L'Espagnol a même assumé sa réaction lors d'un événement pour une association caritative. «Hier je suis sorti énervé parce que parfois je pense que je ne rends pas assez au public qui me soutient tellement» , a expliqué le Blaugrana de 20 ans, que Xavi a tenté de rassurer après la rencontre. «Le cerveau des attaquants est compliqué, a réagi le coach du Barça. Ils se jugent sur les buts et les passes décisives, mais nous on regarde d'autres choses : le pressing, sa participation, sa disponibilité... Il a fini avec des crampes. Il a marqué des buts toute sa vie, ça reviendra.»





L'Espagnol réclame du rythme