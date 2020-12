Barça : Koeman salue la renaissance de Dembélé

On pensait Ousmane Dembélé perdu pour le football. Peu épargné par les blessures depuis son arrivée en Catalogne en 2017, l'ancien Rennais est en train de signer des performances de haut vol avec le Barça, à l'image de ce qu'il a pu réaliser face à Ferencvaros en Ligue des Champions mercredi soir (3-0). Buteur et passeur, le Français s'est attiré les louanges de son entraîneur, Ronald Koeman : "Dembélé est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités, en face à face, il est rapide, il est efficace et à l'aise des deux pieds. Le plus important, c'est qu'il est très bien physiquement. Il travaille bien. Nous savons qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs et il est difficile pour l'entraîneur de décider qui va jouer quand des joueurs comme Dembélé jouent à ce niveau", a ainsi flatté le coach batave en conférence de presse au terme de la rencontre. De quoi faire le plein de confiance avant les prochaines sorties de son club, alors qu'Antoine Griezmann est lui aussi en train de retrouver ses sensations du côté de la Catalogne. Ce dernier vient d'enchaîner deux sublimes buts en deux matches, face à Osasuna en Liga et sur le terrain de Ferencvaros, en C1. Sans oublier son but contre Kiev (4-0) mardi dernier. Les Français sonnent la révolte au Barça !