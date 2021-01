Barça : Laporta tacle le PSG pour Messi !

Une semaine après les propos du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui a fait part de son intérêt pour Lionel Messi (33 ans, 17 matchs et 11 buts en Liga cette saison) si l’attaquant venait à quitter le FC Barcelone au terme de son contrat l’été prochain, les Blaugrana contre-attaquent ! Considéré comme le favori pour l’élection présidentielle à la tête du club catalan, Joan Laporta a sérieusement recadré le club de la capitale, accusé de tentative de déstabilisation.











"J’ai lu que le PSG avait des pertes, et on parle déjà des quelques recrutements qu’il pourrait réaliser. Je voudrais dire que si nous devons être respectueux, nous demandons également au PSG d’être respectueux avec le Barça, et de ne pas essayer de nous déstabiliser, a glissé l’Espagnol pour la chaîne TVE. Nous n'avons rien fait qui puisse les inciter à dire qu'ils prévoient de signer Messi, alors que nous sommes en pleine saison. Je ne pense pas que ce soit juste. Ils auraient pu se taire. Si le PSG souhaite devenir un club de référence, il ne doit pas donner dans ce type de démonstration."





Visiblement, la menace constituée par le PSG est prise très au sérieux par le Barça dans ce dossier…