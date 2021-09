Barça : le conseiller de Laporta dézingue Koeman !

Enric Masip a fait des déclarations fortes au sujet de Ronald Koeman !











Ronald Koeman est sur la sellette ! En grosse difficulté, le FC Barcelone est en crise. Présent sur le plateau de OnzeTv3, Enric Masip, conseiller du Président du Barça, Joan Laporta, s’est exprimé sur l’avenir de l’entraîneur. « Koeman sera-t-il renvoyé dans les prochains jours ? Je ne dis pas oui et je ne dis pas non », a-t-il déclaré. Une réponse qui en dit long sur la situation en interne. Enric Masip a également critiqué la communication du Néerlandais. « Koeman a fait des déclarations, un entraîneur ne peut pas dire que le président ne peut pas parler. Concernant « le Barça a un avenir grâce à moi » qu’a dit Koeman, j'ai déjà dit que c'est grâce à la motion de censure et à la direction que le club a un futur. »





Interrogé plus tard sur la possibilité de voir Xavi à la tête de l'équipe, le conseiller de Laporta n'a pas fait de mystères : « Joan Laporta a Ronald Koeman comme coach pour le moment. Joan sait que Xavi entraînera Barcelone un jour. »