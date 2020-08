Barça : premier gros retournement de situation pour Messi ?

Malgré son envie de partir, Lionel Messi devrait bien être présent à l'entraînement avec le Barça lundi prochain, comme prévu. Pour autant, son départ semble toujours d'actualité.











Moins de 24h après l'annonce ayant fait l'effet d'une bombe, les rumeurs continuent de défiler concernant l'avenir de Lionel Messi. Joueur d'un seul club, l'Argentin a pourtant fait part à sa décision de son envie de quitter l'équipe cet été, en faisant notamment jouer une clause spéciale dans son contrat lui permettant de quitter gratuitement l'Espagne.





Parmi les équipes les plus intéressées, on retrouve Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, qui semble désormais seul dans cette bataille qui promet d'être longue et pleine de rebondissements.





En effet, et contrairement à ce qui a été annoncé ces dernières heures, "La Pulga" sera bien présente sur les terrains d'entraînements du Barça ce lundi pour se plier à ses obligations, comme l'explique le média argentin TyC Sports, qui a déjà révélé hier l'envie de Messi de quitter le club. Alors que Bartomeu n'a toujours pas quitté son poste, la tension monte entre l'entourage du joueur et les dirigeants catalans. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du mythique numéro 10 barcelonais pour valider, ou non, un départ historique.