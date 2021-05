Barça : Ronald Koeman tacle ses dirigeants, accuse la presse espagnole

On va vers un clash entre les dirigeants du FC Barcelone et l'entraîneur du club, Ronald Koeman. Ce dernier s'est emporté en conférence de presse ce vendredi. Il a fustigé l'attitude de ses dirigeants et le traitement médiatique de son cas.





"Durant ce dernier mois, vous auriez dû respecter davantage votre entraîneur et vos joueurs. Des choses sont sorties dans la presse et ils ne méritent pas ce genre de traitement, les choses auraient pu être faites différemment. Je sais qu'il y a beaucoup de pression ici et je l'accepte, mais parfois, je pense cette culture des médias impliqués dans le futur de l'entraîneur est trop présente ici, c'est irrespectueux, selon moi", a lancé Koeman en conférence de presse d'avant-match de la dernière journée contre Eibar.





Le technicien néerlandais fait allusion sans doute à la sortie du président Joan Laporta, qui a annoncé dans la presse que des changements étaient imminents, alors que les médias locaux annoncent que Xavi Hernandez, l'ancien capitaine blaugrana, a été approché pour remplacer Koeman.