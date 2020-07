Barça : Suarez s’avoue vaincu dans la course à la Liga

A deux journées de la fin de la Liga, le Real Madrid compte toujours quatre longueurs d’avance sur son dauphin barcelonais et n’a donc besoin que de deux points pour s’adjuger le titre. Une formalité sans doute pour une équipe qui reste sur neuf victoires de rang en championnat.







Luis Suarez, ainsi, ne se fait guère d’illusions. « Nous avons laissé la Liga nous échapper, dixit l’Uruguayen dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Nous sommes conscients que nous dépendions de nous-mêmes et ne cherchons aucune excuse. Maintenant, pour notre fierté et pour le prestige du Barça, nous devons gagner les deux matches restants et nous concentrer sur le seul titre que nous pouvons encore remporter : la Ligue des champions. »





« Nous pouvons battre n’importe qui, martèle le buteur blaugrana. Un échec dans un seul match peut être fatal dans cette compétition. C’est pourquoi nous devons être très vigilants et nous avons besoin de tout le monde pour aller chercher ce titre ! » Le Barça a rendez-vous le 8 août avec le Napoli pour son huitième de finale retour de C1 (1-1 à l’aller en Italie). Ensuite, ce sera Chelsea ou, plus vraisemblablement, le Bayern.